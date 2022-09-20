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Tekirdağ’da trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti 

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, otomobilin başka otomobile arkadan çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 5 kişi ise yaralandı.

Yayınlanma: 09:29 - 20 Eylül 2022 Güncellenme:
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Kaza, sabah saatlerinde, Ergene’nin TEM yolu Ulaş mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Enes Y.’nin kullandığı otomobil, aynı yönde ilerleyen Emrullah Kaya yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada Emrullah Kaya ile otomobildeki 3 Suriye uyruklu, araçta sıkışırken, Enes Y. ile yanındaki aracındaki yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 4 kişi, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yapılan kontrolde, sürücü Emrullah Kaya’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı 3 Suriyeli ile diğer otomobildeki Enes Y. ile Barış Ç., Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Suriyeli 3 yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısının incelemesinden ardından Emrullah Kaya’nın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. (DHA)

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