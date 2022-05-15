Tekme ve tokatlı ‘yol benim’ kavgası

Bursa’da iki sürücü 'yol benim' diyerek birbirlerine acımadan vurdu. Kavgaya araçlarda bulunan aileler de dahil olunca ortalık meydan muharebesine döndü.

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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 sürücü ‘yol benim’ diyerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.

Sürücüler birbirlerine tekme ve tokat ile acımadan vururken kavgaya araçlarda bulunan aileler de katıldı. Ortalık adeta meydan muharebesine dönerken bu anlar cep telefon kamerasına yansıdı. (İHA)

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