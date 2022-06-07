TEM Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü,

TEM Otoyolu’nda emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR’a otomobil çarptı. Otomobil şoförü yaralanırken yolcu koltuğunda oturan 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza sonrası otomobil hurdaya döndü. Yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 03:30 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri Edirne istikametinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, Çamlıca gişelerini geçtikten sonra otoyolda emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tekeri patlayan otomobil yol kenarında bulunan yeşillik alana savruldu. Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası şoförün yaralı olduğu, yolcunun ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaralı şoför itfaiye ekipler tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin olay yerinde yapılması üzerine yaralı, Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı vatandaşın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yolcu koltuğunda oturan ve hayatını kaybeden vatandaş da itfaiye ekipleri tarafından otomobil içerisinden çıkarılarak morga götürüldü.

TIR şoförü gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza yapan araçlar çekici ile olay yerinden çekilerek götürüldü. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı. (İHA)

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