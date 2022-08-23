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TEM Otoyolunda kaza yapan otomobil yandı

TEM Otoyolu Kemerburgaz sapağında kaza yaptıktan sonra alev alan otomobil, yanarak kullanılamaz hale geldi.

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TEM Otoyolunda kaza yapan otomobil yandı

TEM Otoyolunda Edirne istikametine seyreden, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen  otomobil ile servis minibüsü, Kemerburgaz sapağında çarpıştı.

Kazanın ardından alev alan otomobil yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet görevlileri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yaralı otomobil sürücüsünün hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. (AA)

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