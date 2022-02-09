TEM otoyolunda yolcu otobüsü TIR’a çarptı: 1 ölü, 13 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesi TEM Otoyolunda yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, H.S.’nin kullandığı TIR, henüz bilinmeyen bir nedenle Karakütük mevkiinde kaza yaptı. Aşırı yağış ve sisin görüş açısını daralttığı bölgede, İzmir-Batman seferini yapan A.O.'nun kullandığı yolcu otobüsü, TIR’a çarptı.

Gece saat 03.30 sıralarında meydana gelen kaza sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 acil, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi arama-kurtarma ekipleri ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kazada TIR’da yolcu olarak bulunan M.H.S. isimli şahıs hayatını kaybetti. Her iki şoförün de aralarında olduğu 13 kişi yaralandı.

Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. (İHA)

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