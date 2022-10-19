TEM’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
İstanbul TEM Otoyolu'nda kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyonet, TEM Otoyolu Ümraniye Çamlık Mahallesi mevkisinde aynı yönde giden M.D. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye, itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçta sıkışan sürücü M.D. ile araçlardaki iki kişi bulundukları yerden çıkarıldı.
Yapılan incelemede sürücü M.D’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin daha sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazanın ardından kaçan kamyonet sürücüsünü bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Kaza nedeniyle TEM otoyolunda aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. (AA-DHA)