Ters yöne giren hafriyat kamyonu karşıya geçen kadını ezdi

İstanbul Silivri'de ters yöne giren hafriyat kamyonu yoldan karşıya geçmeye çalışan kadına çarptı. Kamyonun altında kalan talihsiz kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Silivri Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hacı Pervane Caddesi’nde ilerleyen bir hafriyat kamyonu, geri manevra yaparak ters yöne girdi. Kamyon bu yönde hareket ettiği sırada, karşıya geçmeye çalışan Yasemin Ş’ye (45) çarparak altına aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun geri manevra yaparak ters yöne girmesi, hareket ettiği sırada da karşıya geçmeye çalışan kadına çarpması yer aldı. (AA)

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