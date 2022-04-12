TIR’ın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Bursa'da demir yüklü TIR viraja hızlı girince devrildi. O esnada karşı şeritten giden motosiklet, TIR'ın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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Olay, İznik ilçesindeki çevre yolunun Topkapı mevkisinde meydana geldi. Samet Bozgül (32) idaresindeki TIR, viraja hızlı girince sürücüsünün kontrolünden çıkarak dorsesinde bulunan demirlerle birlikte yan yattı.

O esnada karşı şeritten giden motosiklet sürücüsü devrilen TIR’ın altında kalmaktan son anda kurtuldu. TIR sürücüsü çevredekilerin yardımıyla tırdan çıkartılırken olay yerine çağırılan ambulans ile tedbir amaçlı İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Trafiğe bir süre kapanan yol TIR’ın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafiğe yeniden açıldı. Bu anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.