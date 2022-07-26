Abone Ol

TIR’la kamyon birbirine girdi

Adana'da TIR'la kamyonun çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. 

Yayınlanma: 15:41 - 26 Temmuz 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Kaza, 24 Temmuz’da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Beyazevler mevkisinde meydana geldi. Coşkun S.’nin kullandığı 42 DMJ 08 plakalı talaş yüklü TIR, Vedat Y.’nin yol kenarına çekip arızasını kontrol ettiği 33 AGF 741 plakalı karpuz yüklü kamyona çarptı.

Kazada, sürücüler Coşkun S. ve Vedat Y. ile kamyondaki Bedri Y. yaralandı. Dorseden ayrılan TIR’ın kupasında sıkışan sürücü Coşkun S., Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı CANKUR ekiplerince çıkarıldı.

Bu arada kaza, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Kamyon ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü İlginizi Çekebilir Kamyon ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Adana Adana Büyükşehir Belediyesi Gaziantep kaza motosiklet Şanlıurfa trafik