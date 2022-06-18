TIR’ları parçalayıp, satan çeteye operasyon

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Artvin, Trabzon, Gaziantep ve Mardin'de gerçekleştirilen operasyonlarda parçalanmış veya parçalanmak üzere yurda sokulup, şasi ve plaka bilgileri değiştirilen 16 milyon 400 bin TL değerinde 25 TIR çekicisi, 10 TIR dorsesi ile parçalanan araçlara ait 639 yedek parça ele geçirildi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Operasyon Dairesi koordinesinde Sarp, Trabzon, Gaziantep ve Malatya gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürlükleri ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu yurt dışından Türkiye’ye ticari amaçla girişi yapılan TIR’ların parçalanarak yedek parça olarak satılacağı veya şasi ve plaka bilgilerinin değiştirilerek, yurt içinde kullanılacağı bilgisi edinildi. Özellikle Sarp ve Kapıkule gümrük kapılarını kullanarak yurda giriş yapan TIR’lar takibe alındı.

Gümrük Muhafaza ekiplerince bütün bilgi ve belgeler derlenerek savcılık talimatıyla operasyon başlatıldı. Operasyonların ilki, Trabzon’da bulunan bir lojistik firmasına ait iş yerinde gerçekleştirildi.

Muhafaza ekiplerinin yakın takibinde olan ve çalışır vaziyette olduğu bilinen 1 TIR çekicisi parçalanırken suçüstü yapıldı. İş yerinde yapılan detaylı aramada ise takipte olan 16 TIR çekicisi ile 6 dorsenin daha önceden burada parçalandığı teyit edilirken parçalanan araçlara ait birçok yedek parça da ele geçirildi.

PİYASA DEĞERİ 16 MİLYON 400 BİN TL

Operasyonların devamında, Mardin de bulunan hurda fabrikasında yine ekiplerin takibinde olan ve çalışır vaziyette olduğu bilinen 1 TIR parçalanmış olarak bulundu. Ekipler ayrıca parçalanmak üzere olan 2 TIR’ı da tespit edip birçok parçalanmış araçlara ait yedek parçalara da el koydu.

Diğer operasyonda piyasada ‘change’ yöntemi olarak bilinen bir yöntemle araçların orijinal şasi numarasının silinip başka şasi numarası yazıldığı ve çekici kupalarının renklerinin de değiştirildiği tespit edildi. Bu kapsamda Gaziantep’te bulunan tamirhaneye baskın düzenledi. Yapılan detaylı aramada parçalanmış birçok yedek parça ele geçirildi.

Yapılan 3 ayrı operasyonda toplam piyasa değeri 16 milyon 400 bin TL’yi bulan parçalanmış veya parçalanmak üzere olan 25 TIR çekicisi, 10 TIR dorsesi ve bu araçlara ait 639 yedek parça ele geçirilirken, soruşturmalara cumhuriyet başsavcılıklarınca devam ediliyor. (DHA)

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