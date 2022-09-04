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Tokat’ta hidroelektrik santrali göletinde ceset bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesindeki hidroelektrik santrali göletinde erkek cesedi bulundu. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan cesedin üzerinden İbrahim K'ye ait avcı belgesi çıktı.

Yayınlanma: 00:22 - 04 Eylül 2022 Güncellenme:
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Tokat’ta hidroelektrik santrali göletinde ceset bulundu

Tepekışla köyü yakınlarındaki Tepekışla Hidroelektrik Santrali göletinde balık tutan vatandaşlar, bir kişinin suda hareketsiz olduğunu gördü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan cesedin üzerinden İbrahim K’ye ait avcı belgesi çıktı.

Ceset, kimlik tespiti ve otopsi işlemi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. AA

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