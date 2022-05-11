Tokat’ta patlama: 1’i ağır, 4 çocuk yaralı

Tokat’ta dört çocuk cami bahçesinde buldukları cismin patlaması sonucu yaralandı. Çocuklardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Olay, Ali Paşa Mahallesi’nde boş bir alanda meydana geldi. Bir gün önce Alipaşa Cami’nin bahçesinde buldukları cismi okul çıkışı boş alanda yakmaya çalışan dört çocuk, meydana gelen patlama sonrası yaralandı.

Yaşları 7-10 arasında değişen çocuklar tedavi altına alınırken; yüzünde, başında ve ayaklarında yanık olan Tarık Kipel (8) travma servisine kaldırıldı.

Tokat Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Halil İbrahim Akdoğan, çocukların birinin durumunun ağır olduğunu hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. İlk belirlemelere göre patlamanın ses bombası olduğu değerlendiriliyor.