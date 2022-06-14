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Torununu kurtarmak isteyen dede boğuldu

Hatay’da boğulma tehlikesi geçiren torununu kurtarmak için denize giren dede, boğularak hayatını kaybetti.

Can ÇAPAR
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Torununu kurtarmak isteyen dede boğuldu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren torununu kurtarmak için denize giren yaşlı adam Rip akıntısına kapılarak hayatını kaybetti.

İddiaya göre isminin M.A. olduğu öğrenilen torun, yüzmek için denize girdi ve bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşadı.

HAYATINI KAYBETTİ

75 yaşındaki dede Aziz Şahin de torununu kurtarmak için denize girdi. Yaşlı adam da Rip akıntısına kapıldı. Olay sağlık ve polis ekiplerine bildirildi.

Cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan yaşlı adam Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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