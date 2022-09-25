Torununun kınasına giden 90 yaşındaki kadın çatışmanın arasında can verdi

Adana’da torununun kınasına giden yaşlı kadın, sokaktaki iki grubun silahlı çatışmasında kafasına isabet eden kurşunla yaşamını yitirdi.

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Adana’da torununun kınasına gelen 90 yaşındaki kadın, sokakta tanımadıkları 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada kafasına isabet eden kurşunla yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.

Yüreğir ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde iddiaya göre, sürücüleri belirlenemeyen 2 otomobildekiler 3817 sokakta henüz belirlenemeyen nedenden birbirlerine tabanca ile ateş ederek silahlı çatışmaya girdi. 23 ACF 274 plakalı otomobille kaçanlar 3822 sokağa girdiklerinde sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedip bir evin duvarına çarparak durdu. Diğer araçtakiler silahla rastgele ateş ederek kaçtı.

Açılan ateş sonucu otomobildeki 3 kişi yaralandı. Bu sırada, torununun kınasına gelen ve sokakta tekerlekli sandalyede oturan 90 yaşındaki Rahime Eker de, sıkılan kurşunların kafasına isabet etmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Eker’in akrabası Side Yıldız da aynı kurşunlar sonucu yaralandı. 4 yaralı çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis, geniş güvenlik önlemi alırken kaçan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

“EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUZ”

Olayın ardından Merve ve Velit çifti ile akrabaları olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi. Magandaların öldürdüğü Rahime Eker’in oğlu Mevlüt Eker gazetecilere yaptığı açıklamada, “Biz düğün için gelmiştik. Evdekiler hazırlık yapıyordu, çıkacaktık. Annem dışarıda tekerlekli sandalyede bizi bekliyordu. Tanımadığımız bu kişiler silahlı çatışmaya girmiş. Kurşunlar anneme de isabet etmiş, annem öldü. Bu magandaların yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

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