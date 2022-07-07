Tosunu yiyen ayıyı dronla kovaladı

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde ölen tosunun kokusunu alarak köye kadar inen ayıyı bölgede çekim yaparken fark eden Serhat Akman, dronla kovaladı.

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Kelkit’e bağlı Güzyurdu köyünde, Kurban Bayramı'nda kesilmek için alınan bir tosun öldü. Köylüler tosunu kokmaması için köyün dışında bir bölgeye götürdü. Ölü hayvanın kokusunu alan yaban hayvanları da köye yakın bölgelere gelmeye başladı.

Yaz tatillerini geçirmek için Güzyurdu köyüne gelen Serhat Akman ise köyün yakınlarına kadar gelen ve telef olmuş tosunu yiyen ayıyı dronla çekim yaparken fark etti.

Köyün mahallelerine yakın bir noktaya inen, insanlara zarar verme ihtimali bulunan ayının görüntüsünü çeken Akman, hayvanın drondan korktuğunu fark ettikten sonra ayıyı dronla kovalamaya başladı.

“AYI KAÇMAYA BAŞLADI BEN DE KOVALADIM”

Dron ile çekim yaptığı sırada ayıyı fark ettiğini ve kaçan ayıyı kovaladığını söyleyen Serhat Akman, “Yaklaşık 1 hafta önce bir hayvanın telef olması sonucu, hayvan kokmasın diye köyün dışına çektiler. Ben de köyde dron ile çekim yaparken ayıya denk geldim. Daha sonra yanına yaklaştım, ayı kaçmaya başladı. Ben de ayıyı kovaladım” dedi.

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