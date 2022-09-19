Trabzon’da polis memuru evinde ölü bulundu
Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde polis memuru İlknur Erim Bahadır (45) evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Beylik tabancası yanında bulunan Bahadır'ın ölümü araştırılıyor.
Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’ndeki polis lojmanlarından akşam saatlerinde silah sesi geldiğini duyanlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Kapıyı kırarak eve giren ekipler, polis memuru İlknur Erim Bahadır’ı başından silahla vurulmuş halde kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri Bahadırın hayatını kaybettiğini belirledi.
Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen 1 çocuk annesi polisin yanında beylik tabancası ve 1 boş kovan bulundu. Bahadır’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)