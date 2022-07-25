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Trabzon’da teleferiğin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Trabzon'un Hayrat ilçesinde ilkel teleferiğin çarptığı Hülya Cin, hayatını kaybetti.

Yayınlanma: 14:45 - 25 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Trabzon’da teleferiğin çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Hasat için Samsun’dan Hayrat’a gelen Hülya Cin, sarp arazide toplanıp, kabinine yüklenen çayları indirmek için ‘varangel’ olarak da bilinen ilkel teleferiği beklemeye başladı.

Gönderilen teleferik, aniden hızlandı, demir aksamı Hülya Cin’e çarptı. Başından yaralanan Hülya Cin, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cin’in cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından Samsun’a gönderilecek. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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