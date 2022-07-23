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Trafik denetlemesi yapan polise otomobil çarptı

İstanbul'da sollama yapan Yusuf Baran Kaymaz, trafik denetimi yapan polis Ongun Yavuz'a çarptı.

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Trafik denetlemesi yapan polise otomobil çarptı

Sarayburnu Kennedy Caddesi’nde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Yusuf Baran Kaymaz (20) önündeki otobüsü solladığı sırada trafik denetimi yapan polis memuru Ongun Yavuz’a çarptı.

Yavuz çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Polis memuruna ilk müdahaleye arkadaşları yaptı. Polis memuru olay yerine çağırılan ambulans ile Samatya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Yusuf Baran Kaymaz ifadesi alınmak üzere Sirkeci Polis Merkezi’ne götürüldü. (DHA)

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