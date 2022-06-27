Trafikte 3 kişiyi yaraladı, ‘Doğrarım’ diye tehdit etti

Adapazarı'nda kamyonet sürücüsü E.G., 'yol verme' tartışmasında otomobille önünü kesen 3 kişiyi falçatayla yaralayıp, "Doğrarım" diye tehdit etti. Hastanede tedavi gören 3 kişi ile E.G., emniyette şikayetçi olmayınca adli kontrolle serbest kaldı.

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Olay, dün Adapazarı-Karasu yolunda Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu mevkisinde meydana geldi.

Adapazarı yönüne giden otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı, kamyonetin sürücüsü E.G.’nin önünü keserek durdurdu.

Araçtan inenlerin üzerine gelmesine sinirlenen E.G., falçatayı kamyonetin camından sallayarak 3 kişiyi yaraladı.

Bu anlar ise yaralanan kişilerin yakınları tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde E.G.’nin, “Sol şeritte önümü kestiniz. Doğrarım. Arabamı parçaladınız. Arabamı parçalarsan ben de seni bıçaklarım” dediği duyulurken, karşı taraftan bir kişinin kolundan, bir kişinin de göğsünden yaralandığı, kamyonet sürücüsünün ise telefonla polisi aradığı görüldü. Kamyonet sürücüsü E.G., olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralanan İ.M., F.A. ve G.A. ise hastanedeki tedavilerinin ardından emniyete getirildi. Birbirlerinden şikayetçi olmalarıyla ifadeleri alınan 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(DHA)

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