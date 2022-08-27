Trafikte drift atıp aracını arkadaşının üzerine süren magandaya ceza yağdı

Pendik’te bir trafik magandası hem yolda drift attı, hem de aracını arkadaşının üzerine sürmüştü. O anları ise sosyal medya hesabından paylaşan maganda, polis ekipleri tarafından tespit edilerek kıskıvrak yakalandı. Magandaya ekipler, toplam 16 bin 669 TL idari para cezası verdi.

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Pendik'te bir trafik magandası hem yolda drift attı, hem de aracını arkadaşının üzerine sürdü. O anları bir de sosyal medya hesabından paylaşştı.

Bunun üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, magandayı yakalamak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda, Pendik Pınar Caddesi üzerinde drift atan araç sürücüsünün M.K olduğu ekipler tarafından tespit edildi.

M.K ekipler tarafından yakalandı. 2bin 918 sayılı KTK’nın Drift maddesinden 9 bin 125 TL, ehliyetsiz araç kullanmak maddesinden 3 bin 674 TL, araç sahibine ehliyetsiz araç kullandırmak maddesinden 3 bin 674 TL, ayrıca videoyu çeken yaya A.K.Y’ye taşıt yolunda tehlikeli hareketlerde bulunmak maddesinden 196 TL olmak üzere, toplam 16 bin 669 TL idari para cezası uygulandı.

M.K isimli şahıs 18 yaşından küçük olduğu için, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak maddesine istinaden adli işlemleri yapılması için Pendik Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi. İHA

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