Trafikteki aileye dehşeti yaşatan maganda tutuklandı

Mersin'de yarı çıplak haldeki bir sürücü, içerisinde çocuklu ailenin bulunduğu aracı durdurup, cama tükürerek araçtakilere korku dolu anlar yaşattı. Araçtakiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen o anlarda araçtaki kadının, “Arabada çocuk var, ne yapıyorsun sen” demesi dikkat çekiyor. Araçta bulunan çocuğun ise yaşadığı korku nedeniyle ağladığı duyuluyor. Olayın ardından maganda sürücü İ.B.'yi gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay dün Mersin-Antalya D-400 karayolu Erdemli ilçesi Ayaş kesiminde meydana geldi. Trafikte otomobiliyle seyreden bir kişi, aynı yöne gitmekte olan ve içerisinde bir çocuklu ailenin bulunduğu aracı yol boyunca selektör yapıp rahatsız etti.

Işıklara geldiğinde ise üstü açık yarı çıplak durumda araçtan inen trafik magandası ağır küfürler etti. Bununla da yetinmeyen maganda ailenin içinde bulunduğu aracı yumrukladı.

CEP TELEFONU İLE ÇEKİM YAPTI

Araç sürücüsü, trafik magandasının gelmesi üzerine arıcını kilitleyerek cep telefonu ile yaşananları kayıt altına aldı. Araç sürücüsü kendisine küfür ve hareketlerde bulunan şahsa, “Bak seni cep telefonu ile çekiyorum” dedi.

Trafik magandası ise buna dans ederek karşılık verdi. Dehşet anını yaşayan kadının ise “Çocuk var, ne yapıyorsun? Utanmıyor musun?” çığlıklarına aldırış etmeden yumrukladığı aracın camına tükürdü

AİLE ŞİKÂYETÇİ OLDU MAGANDA YAKALANDI

Yaşanan olaydan sonra cep telefonuna kaydettiği görüntüleri sosyal medyada yayınlayan aile, magandadan şikâyetçi oldu. Yapılan şikâyet üzerine harekete geçen polis ekipleri belirlenen plakasından yola çıkarak İ.B.’yi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkartılan zanlı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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