Traktör yamaçtan yuvarlandı! Dede ağır yaralı, torunu hayatını kaybetti

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde dedesiyle birlikte köye giden 14 yaşındaki genç, traktörün yamaçtan aşağı yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

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Dede Ramazan Ulu (67) ve dedesiyle aynı adı taşıyan 14 yaşındaki torunu traktör ile tarlada çalıştıktan sonra 13 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında Yalvaç ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyüne dönmek için yola çıktı.

Dede Ramazan Ulu idaresindeki traktör tek çam mevkiinde virajı döndükten sonra yoldan çıkarak, yaklaşık 50 metrelik yamaçtan aşağı yuvarlandı.

Bağlarbaşı köyünden yamaçtaki kazayı gören köy sakinleri olay yerine giderek 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

14 YAŞINDAKİ TORUN HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı dede ve torunu Yalvaç Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazada ağır yaralı olan torun Ramazan Ulu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif yaralı olan dede Ramazan Ulu ambulans ile Isparta Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Ramazan Ulu'nun Isparta’da yatılı olarak okuduğu öğrenildi. Yalvaç Cumhuriyet Savcılığı olay ile ilgili detaylı inceleme yapılması için talimat verdi. (İHA)

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