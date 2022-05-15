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Tunceli kırsalında tuzaklanmış EYP düzeneği imha edildi

Tunceli kırsalında sürdürülen 'Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu' operasyonunda araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP), bulunup, imha edildi.

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Tunceli kırsalında tuzaklanmış EYP düzeneği imha edildi

İl Jandarma Komutanlığı’nca 28 Nisan’da başlatılan ‘Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu’ operasyonu, 622 personel ve 40 operasyonel timle devam ediyor.

Çemişgezek ilçesi kırsalında patlayıcı madde arama köpeği ve dedektörlerle yapılan arazi taramasında toprağa gömülü, tuzaklanmış EYP düzeneği tespit edildi. EYP kontrollü şekilde patlatılarak etkisiz hale getirildi. (DHA) 

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