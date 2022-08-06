Abone Ol

Tunceli’de 3 hırsızlık suçüstü yakalandı

Tunceli'de hırsızlık amacıyla girdikleri evde yakalanan 3 kadın gözaltına alındı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Tunceli’de 3 hırsızlık suçüstü yakalandı
Moğultay Mahallesi’ndeki eve hırsız girdiğini gören çevredekiler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, açık bırakılan kapıdan içeri girdi.

Ekipler, eve hırsızlık amacıyla girdikleri belirlenen 3 kadını suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çok sayıda hırsızlık kaydının olduğu belirtilen şüphelilerin üzerlerinde kapı dili düşürme aparatları ele geçirildi. (AA)

Sıvı yağ hırsızları kameralara yakalandı İlginizi Çekebilir Sıvı yağ hırsızları kameralara yakalandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster