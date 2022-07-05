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Tunceli’de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Tunceli'de, şarampole devrilen ve bir düğün salonunun demir çitlerine takılarak duran otomobildeki 4 kişi yaralandı. 

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Tunceli’de otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Kaza, öğleden sonra Mameki Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Otomobil, bir düğün salonunun demir çitlerine takılarak durdu. Otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılarak, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. (DHA)

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