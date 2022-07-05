Turistik adada erkek cesedi bulundu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tekne ile tura çıkan turistler Çatal Ada’da bir erkek cesedi buldu. Ceset sahil güvenlik ekipleri tarafından alınarak otopsiye gönderildi.
Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis Mahallesi'ne bir mil uzaklıktaki Çatal Ada'ya günübirlik tur tekneleri ile giden turistlerin bir erkek cesedi bulduğu belirtildi. Tekne kaptanının sahil güvenlik ekiplerine haber verdi.
Adaya giden sahil güvenlik ekipleri 35 yaşlarında ve üzeri giyimli olduğu belirtilen kişinin üzerinde yaptıkları aramada Emre Çelik adına düzenlenmiş kimlik buldu.
Ceset önce Turgutreis Limanı'na ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı.