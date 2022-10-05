Turistik tesislere uyuşturucu ve silah baskını: 10 gözaltı
Muğla’nın Fethiye ilçesinin turistik Ölüdeniz Mahallesi’nde jandarmanın otel ve apart otele yaptığı operasyonlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı turistik Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü Mevkii'ndeki 1 işletme, 1 lojman ve 6 apart odasına Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan baskınlarda 4 tabanca, 66 fişek,4 sustalı bıçak, bir miktar esrar, bir miktar kenevir tohumu ve 14 adet elektronik sigara ele geçirildi, 10 kişi gözaltına alındı.
Operasyon sonucu ele geçirilen malzemeler ile gözaltına alınan kişilerin Fethiye İçe Jandarma Komutanlığı'na götürülerek sorgulanmalarına başlandığı , şahısların yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.