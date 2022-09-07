Turistik yolda feci kaza: 6 yaralı

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki turistik Torba- Gölköy yolunda bu sabah saatlerinde meydana gelen kazada, motosiklet, otomobil ve otele personel taşıyan otobüs çarpıştı, kazada birisi ağır altı kişi yaralandı. Yol saatlerce trafiğe kapatıldı, olay yerinde can pazarı yaşandı.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı turistik Torba Mahallesi ile Gölköy yolunun Demir Mevkii'nde bu sabah 07.00 sıralarında meydana gelen kazada M.K.'nın kullandığı ve Gölköy tarafından gelen 48 ACS 307 plakalı motosiklet ile 48 ADY 347 plakalı otomobil bilinmen bir nedenle çarpıştı.

MOTOSİKLETTEN BARİYERLERİN ARKASINA UÇTU

Çarpışmanın etkisi ile motosikletten uçarak bariyerin arka tarafına düşen M.K. isimli kadın ağır yaralandı. Motosikletle çarpıştıktan sonra karşı istikametten gelen ve içerisinde 20 personelin bulunduğu ve bir otele ait Mustafa Bağcı’nın kullandığı 48 S 3943 plakalı servis otobüsüne çarpan otomobil hurda haline geldi, otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

KARAYOLUNDA CAN PAZARI YAŞANDI

Kazadan sonra Torba- Gölköy yolu trafiğe kapatıldı., Yolun tek şeritli olması nedeniyle ambulanslar kaza yerine güçlükle ulaşabildi. Kazada yaralananlara ilk yardımı olay yerinde vatandaşlar yaptı.

Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otobüs şoförü Mustafa Bağcı olay yerinde SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “Ben otelin personelini taşıyordum, otele 2 kilometre kalmıştı buradan giden motosiklet ile karşıdan gelen otomobil çarpıştı, otomobil daha sonra direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu dönerek geldi benim aracıma çarptı, otel personelinden yaralanan olmadı” diye konuştu.

Görenlerin şoke olduğu kazadan sonra polis soruşturma başlattı.

İlginizi Çekebilir İbrahim Tatlıses trafik kazası geçirdi

İlginizi Çekebilir Kırklareli'de trafik kazası: 1 kişi hayatın kaybetti