Türk bayrağına saldırıya soruşturma başlatıldı

Kayseri’de Gesi Fatih Mahalle Muhtarlığı önünde bulunan Türk bayrağının ipi 15 gün içinde ikinci kez kesildi. Çirkin saldırıya soruşturma başlatıldı.

Müslüm EVCİ

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahalle Muhtarlığı önündeki bayrak direğinde dalgalanan Türk bayrağına kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından 15 gün içerisinde iki kez çirkin saldırı yapıldı.

Muhtarlık önündeki direkte dalgalanan Türk bayrağının ipinin kesilerek yere düşürüldüğünü ifade eden Gesi Fatih Mahalle Muhtarı Zeki Kala saldırıyı gerçekleştirenlere sert tepki gösterdi.

“BU ÇİRKİNLİK ASLA KABUL EDİLEMEZ”

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için emniyet ekiplerinin çalışma başlattığını söyleyen Muhtar Kala, şunları söyledi:

“Bir süre önce muhtarlığımızın önünde bulunan bayrak direğinin ipini kesilmiş ve bayrağımız yere düşmüştü. Hemen itfaiye ekiplerimizden de yardım isteyerek, gereken müdahaleyi yaptık.

Ancak bugün ikinci kez aynı çirkin saldırı ile karşılaştık. Bayrağımıza yapılan saldırının ardından terörle mücadele ekiplerimiz geldi. Saldırıyı kim ya da kimler tarafından yapıldığını bilmiyoruz.

Muhtarlığımızdaki kamera arka tarafı görüyor. Bayrağımıza bu çirkin saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin bulunması için şikâyetçi olduk. Ekipler, gerekli incelemeyi yaptıktan sonra konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Umarım, şanlı bayrağımıza bu çirkin saldırıyı yapanlar, ya da yapan kişiler en kısa zamanda bulunur. Buradan bu hain saldırıyı gerçekleştirenlere, sesleniyorum; ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.'

Bizim vatan, bayrak anlayışımızın temeli budur. Kutsal değerler taşıyan şanlı bayrağımıza yönelik bu saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyorum. Bu hainlik, bu çirkinlik asla kabul edilemez.”