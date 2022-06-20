Tutuklanacağını duyunca elleri kelepçeli adliyenin 3’üncü katından atladı
Yalova'da, hırsızlık suçlamasıyla adliyeye sevk edilen İ.K. (27), tutuklama kararı verilince elleri kelepçeli olarak binanın 3'üncü katından atladı. Başından yaralanan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından saat 15.00 sıralarında Yalova Adliyesi’ne sevk edildi. İ.K. hakkında, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildi.
Kararı duyan şüpheli, elleri kelepçeli olarak pencereye doğru koşup, 3’üncü kattan atladı. Zemin kattaki tenteye çarpınca hızı kesilen İ.K., beton zemine düştü.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İ.K., Yalova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. İ.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)