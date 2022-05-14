Tuzla’da feci kaza! Anne öldü baba ve çocuk yaralandı

İstanbul Tuzla'da, emniyet şeridinde park halindeki yolcu otobüsüne çarpan otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybederken, aynı aileden biri çocuk 2 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 14.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Tuzla, Tepeören mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre 34 CYM 722 plakalı yolcu otobüsünün şoförü Ali Altun, şoför değişimi için otobüsü emniyet şeridine park etti. O sırada Hasan Kandemir yönetimindeki 34 HH 8266 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüse arkadan çarptı.

ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan Kader Kandemir araç içerinde sıkışırken, aynı aileden baba Hasan Kandemir ve 7 yaşlarındaki çocukları Hüseyin Kandemir yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri araçta sıkışan Kader Kandemir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Baba Hasan Kandemir ile çocukları Hüseyin Kandemir’in tedavi altına alındığı durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kader Kandemir’in cansız bedeni ekipler tarafından araç içerisinden çıkarılarak otopsi işlemleri için Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otobüsteki yolcuların kaza sonrası şaşkın oldukları görüldü. Jandarma ve polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaparken, yolcuları yanındaki eşyalarla birlikte olay yerine gelen başka bir otobüse sevk etti. Kazaya karışan otomobil kaza sonrası kullanılamaz hale geldi.

“OTOBÜSE TAM BİNİYORDUM ARKADAN VURDU”

Şoför değişimi için otobüsü emniyet şeridine park eden Ali Altun, “Uyumuş galiba. Öyle tahmin ediyorum. Araçta hiç fren izi yok. Yolcularda bir şey yok. Şoför değişimi için durmuştuk. Fren sesi duymadık. Aşağıdaydım. Otobüse tam biniyordum arkadan vurdu. Fırlayarak indim ama yapabileceğimiz bir şey yoktu.” dedi. DHA

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