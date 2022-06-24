Ukraynalı hasta ile Rus donörün ‘dayı yeğen’ oyunu

İstanbul’da yasa dışı böbrek nakli olmaya çalışan Ukrayna uyruklu bir hastayla, Rus uyruklu bir donör, polis ekiplerince gözaltına alındı. Birbirlerini tanımayan ancak resmi makamlara kendilerini dayı yeğen olarak tanıtan ikilinin bu iş için 15 bin dolara anlaştıkları öğrenildi.

Habip ATAM

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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Haziran’da yasa dışı organ nakli yaptırmak isteyen yabancı uyruklu 2 kişiyi belirledi. İddiaya göre, diyalize bağlı olarak yaşayan böbrek hastası Vyacheslan P., böbrek nakli olmak için Şişli'de özel bir hastaneye başvurdu. Böbrek vermek için ise yeğeninin gönüllü olduğunu belirtti. Ukraynalı hasta, yeğeni olduğunu iddia ettiği kişiyi de hastaneye getirdi. Durum şüpheli bulununca devreye polis ekipleri girdi.

İKİ BÖBREK HASTASI

Polis ekipleri, Vyacheslan P.,'nin hastaneye getirdiği ve yeğeni olarak tanıttığı kişinin belgelerini inceledi. Donör olan kişinin Rus kökenli Andresi K. olduğunu tespit etti. Andresi K., Ukraynalı hastanın dayısı olduğunu öne sürdü. Ancak ailelerle ilgili sorulan soruların bir kısmını cevaplayamayınca, ikilinin planı çöktü. Belgelerin bir kısmının da sahte olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine her iki şüpheli de gözaltına alındı.

15 BİN DOLAR ÖDEDİ

Böbrek hastası olan Vyacheslan P., ifadesinde, ülkesinde internet üzerinde gezinirken, ‘Böbrek hastaları için donör bulunur’ yazılı bir ilan gördüğünü belirtti. İlanı veren Aleksis isimli bir aracıyla irtibata girdiğini öne süren Ukraynalı hasta, nakil için 15 bin dolar ödediğini belirtti.

KURUL İZNİ İÇİN AKRABA GÖRÜLDÜLER

Yapılan anlaşma sonrasında ise, iki ismin Türkiye'ye geldiği belirtildi. İddiaya göre, akrabaların organ nakli için her hangi bir kurul iznine gerek olmadığı için Vyacheslan P., ve Aleksis kendilerini dayı yeğen olarak tanıttı. Bu işlem için de sahte belge düzenlendi. Ancak hastanedeki polisin dikkati, ikilinin planına engel oldu.

İKİSİ DE SERBET KALDI

Emniyette işlemleri yapılan Andresi K.'nin serbest kaldığı, Ukrayna uyruklu hastanın ise adliyeye sevk edildiği belirtildi. Hakim karşısına çıkarılan Vyacheslan P., hakkında adli kontrol hükmü uygulandı. İki isme aracılık yapan şüphelinin ise yurt dışında olduğu için gözaltına alınamadığı öğrenildi.

AKRABALARA KURUL İZNİ GEREKMİYOR

Ülkemizde organ nakli için Valilik başkanlığında toplanan bir kurulun izni gerekiyor. Kurulda doktor, güvenlik birimlerinin de aralarından bulunduğu uzmanlar bulunuyor. Organ nakli işleminde doku satışının olmadığı kanaati oluştuğunda, kurul nakil işlemi için izin veriyor. Ancak organ satışı ihtimali oluşursa, kurul bu nakli kabul etmiyor. Hasta ve verici bir ya da ikinci derece akraba olmaları halinde kurul iznine gerek duyulmuyor. Bu sebeple para karşılığı organ satışı işlemlerinde, aracılar sahte belgeler kullandırıyor. Hasta ve donörü akraba olarak gösteriyor.

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