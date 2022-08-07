Ümraniye’de cip ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Ümraniye’de bir cip ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Enes K. kontrolündeki cip, Akdeniz ve Mithatpaşa caddeleri kesişiminde, E.P. yönetimindeki otomobil ile çarpıştı. Cipin yan yattığı kazaya ilişkin ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle her iki caddede trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. (AA)