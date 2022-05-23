Üniversite öğrencisi genç, annesiyle tartışan babasını bıçakladı

Samsun'da üniversite öğrencisi 19 yaşındaki genç, annesiyle tartışan babasını bıçakla yaraladı.

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Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde yaşayan 2 çocuk annesi Ö.Y. (50), 30 yıllık eşi O.Y. (53) hakkında ‘şiddetli geçimsizlik’ nedeniyle boşanma davası açtı. Perşembe günü boşanma davasının ilk duruşmasının görüleceği karı-koca aynı evde yaşamaya devam etti.

Dün akşam saat 21.00 sıralarında ise O.Y. ev eşi Ö.Y. ile evlerinde tartıştı. Babasının annesine zarar vereceğini düşünen üniversite öğrencisi 19 yaşındaki M.Y. ise, babası O.Y.’ye bıçakla saldırdı.

Sol kolundan ve sol koltuk altından bıçaklanarak yaralanan O.Y., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. (İHA)