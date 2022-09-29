Uşak’ta dolandırdı çok uzağa kaçamadı

Uşak'ta telefonla aradığı kişiye kendisini polis olarak tanıtıp, 3 bilezik, 3 cumhuriyet altını ve 4 bin 350 lirasını alarak dolandıran T.B. (21), Kütahya'da yolcu otobüsünde yakalandı.

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Uşakta telefonla aradığı kişiyi, kendisini polis olarak tanıtıp söylediği yalanlarla korkutan T.B., evdeki altınları ve nakit paraları istedi.

Otogarda telefonla aradığı kişiyle buluşan T.B., içerisinde 3 bilezik, 3 cumhuriyet altını ile 4 bin 530 lira olan poşeti alıp, ortadan kayboldu. Bir süre sonra dolandırıldığı anlayan ve ismi açıklanmayan kişi polise ihbarda bulundu.

OTOBÜSTE YAKALANDI

Uşak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık şüphelisi T.B.’nin Kütahya’ya giden bir yolcu otobüsüne bindiğini tespit etti. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ile kurulan irtibat üzerine kent girişlerinde polis ekiplerince uygulama yapıldı.

Afyonkarahisar yolundaki denetim noktasında polis ekipleri şüpheli T.B.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. T.B.’nin üzerinden Uşak’ta dolandırdığı kişiye ait altın ve paralar bulundu.

Sağlık kontrolünden geçirilen T.B., Uşak Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (DHA)