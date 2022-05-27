Uşak’ta tekstil fabrikası alev aldı

Uşak Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde paspas ipliği üretimi yapan bir tekstil fabrikası bilinmeyen nedenle yandı. Alevlere müdahale etmek isteyen üç itfaiye personeli dumandan etkilendi. Uşak Valisi Turan Ergün olay yerine giderek inceleme yaptı.

Selami AYDIN

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Uşak'ta Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikası sabah 08:30'da belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Paspas üreticileri için iplik üreten fabrikanın depo bölümünde başlayan yangın tekstil malzemelerinin alev alması ile kısa sürede büyüdü. Yangın bir süre sonra fabrikanın imalat bölümüne sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderilerek yangına müdahale edilmeye çalışıldı. Bazı inşaat firmaları da su tankerleri ile müdahalede bulunan ekiplere destek verdi.

‘ÜÇ İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ'

Yangına müdahale sırasında itfaiye ekipleri yoğun duman altında kaldı. Bu sırada üç itfaiye eri dumandan hafif şekilde etkilendi. İtfaiyeciler Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Uşak Valisi Turan Ergün olay yerine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ergün yaptığı açıklamada itfaiye erlerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyleyerek; “Yangının çatıdaki bir çalışmadan kaynaklı çıktığını düşünüyoruz. Can kaybının olmaması bizi teselli etti ama ciddi maddi hasar oluştu” diye konuştu. Ergün daha sonra işletme sahibi Ekrem Sarıkaya ve Ahmet Avlı ile görüşerek destek oldu.

Yangın söndürme çalışmaları sürerken elyaf malzemeler yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.

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