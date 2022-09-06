Üsküdar’da 22 milyon liralık hırsızlık yapan bavullu şüpheli yakalandı

Üsküdar, Çamlıca'da girdiği evden toplam değerleri 21 milyon lirayı aşan 9 adet saat, pırlanta yüzükler ve antika gümüş vazolarla elektronik eşyalar çaldığı iddia edilen Hakan A. yakalandı. Şüpheliyle birlikte 7 kol saati, gümüş antika vazolar ele geçirildi. Şüphelinin olaydan sonra çaldıklarını iki bavula koyarak kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Üsküdar, Büyük Çamlıca, Kısıklı Mahallesi’nde 22 Ağustos 2022 tarihinde meydana gelen olayda polise başvuran O.C. evinde hırsızlık meydana geldiğini söyleyerek yardım istedi.

Mağdur O.C. evine giren hırsızların toplam değeri 1 milyon dolar olan 9 adet saat, 80 bin dolar değerinde 6 karat tek taş yüzük, toplam 10 bin dolar değerinde 5 adet pırlanta yüzük, toplam değeri 1 milyon lira olan 7 adet antika gümüş vazo ile iki adet tablet ve cep telefonu ile muhtelif eşyaların çalındığını söyledi.

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis bazı güvenlik kameralarının hırsızları görüntülediğini tespit etti. Görüntülerde bir şüphelinin iki bavula koyduğu eşyalarla yürüyerek park ettiği otomobilinin yanına kadar geldiği görüldü. Burada çaldıklarını bagaja yükleyen şüphelinin sakin tavırlarla olay yerinden ayrıldığı belirlendi.

EVİNDE ÇALINTI EŞYALAR ELE GEÇİRİLDİ

Kimliği tespit edilen şüpheli Hakan A. önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 7 adet kol saati, gümüş vazolar ve 1970 basımı antika banknot paralar ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelinin daha önceden de 19 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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