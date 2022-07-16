Üsküdar’da iki katlı bina yandı

Üsküdar’da bulunan iki katlı binada yangın çıktı. Kısa sürede alevlere teslim olan bina kullanılmaz hale geldi. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

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Yangın bilinmeyen bir nedenle saat 02.20 sıralarında Burhaniye Mahallesi Çamlıca Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir binada çıktı. Kısa sürede alevlerin yükseldiği bina kullanılmaz hale geldi.

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangını söndüren ekipler soğutma çalışması yaptı. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.

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