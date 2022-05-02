Üsküdar’da kazadan sonra çıkan kavga kamerada

Üsküdar'da kazanın ardından tartışan grup, yumruklarla birbirine girdi. Kavgayı çevredekiler güçlükle ayırırken, kavga anları cep telefonu ile görüntülendi.

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Kavga, saat 23.30 sıralarında Üsküdar sahil yolunda yaşanan kazanın ardından çıktı. Kaza sırasında 2 otomobilde maddi hasar oluşurken, otomobillerde bulunanlar tartışmaya başladı.

Daha sonra yumruk yumruğa kavga eden grup, çevredekilerin müdahalesi ile ayrıldı. Kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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