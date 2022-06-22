Uyardığı kişilerin arkadaşı tarafından öldürüldü

İstanbul Beyoğlu'nda kapının önünde gürültü yapan 2 kişiyi uyaran Hakan Yarımay, gençlerin arkadaşı Berk Emir Ö. (22) tarafından silahla vurularak öldürüldü.

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Olay, Pazartesi saat 21.00 sıralarında Camiikebir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Hakan Yarımay, pazar akşamı kapısının önünde yüksek sesle konuşup gürültü yapan 2 kişiyi uyardı. Bunun üzerine Yarımay ve gençler arasında sözlü tartışma başladı.

“SİLAHI AL GEL, OLAY VAR”

Gençlerden biri arkadaşlarını arayarak ‘Silahı al gel, olay var’ dedi. Telefonun ardından gençler olay yerinden ayrılırken Yarımay ise evine gitti.

Olaydan bir gün sonra Yarımay işten döndüğü sırada kapısının önünde silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun 3 yerine kurşun isabet eden Yarımay, mahalle sakinlerinin çağırdığı ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yarımay burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin önceki gün Yarımay’la tartışan 2 kişinin arkadaşı Berk Emir Ö. olduğunu tespit etti. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı. (DHA)