Uyuşturucu beklerken zehirli akrepler ele geçirildi

Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu olabileceği tahmin edilerek durdurdukları araçtan zehirli akrepler ele geçirdi.

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Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adıyaman-Gölbaşı Karayolunda durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

İçerisinde uyuşturucu olabileceği tahmin edilerek durdurulan araçta arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda araçta uyuşturucu madde yerine şeffaf kaplar içerisine konulan 7 adet zehirli akrep ele geçirildi. Polis ekipleri muhafaza altına aldıkları akrepleri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderirken, İ.G., Z.K. ve Z.D. isimli 3 şahıs hakkında ise işlem başlattı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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