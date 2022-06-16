Abone Ol

Uyuşturucu taciri çift yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde narkotik ekiplerince yapılan aramada yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan çift, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Uyuşturucu taciri çift yakalandı

Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre narkotik ekipleri, otoban kavşağında yaptığı denetimlerde bir aracı durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği Tina ile yapılan aramada arabanın havalandırma boşluklarına saklanmış yarım kilogram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan C.T. ile A.P. isimli çift, gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan çift uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

Okul önlerinde uyuşturucu satan torbacılara operasyon: 30 gözaltı İlginizi Çekebilir Okul önlerinde uyuşturucu satan torbacılara operasyon: 30 gözaltı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster