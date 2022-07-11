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Üzerine dolap kapakları devrilen çocuk hayatını kaybetti

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde üzerine dolap devrilen A.D. (7) yaşamını yitirdi.  

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Üzerine dolap kapakları devrilen çocuk hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde Kaynaşlı ilçesi Çele Mahallesinde meydana geldi. A.D. evde oynadığı dolap kapakları bir anda üzerine düştü.

Çocuğunun yaralandığını gören babası, hemen özel bir hastaneye götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen erkek çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailenin bayram ziyareti için İstanbul’dan yakınlarının yanına Kaynaşlı’ya tatile geldiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  (DHA)

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