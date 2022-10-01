Üzerine duvar devrilen 18 günlük gelin hayatını kaybetti

Denizli’nin Tavas ilçesinde kepçenin yanlışlıkla çarptığı duvar 25 yaşındaki Pınar İlkinci’nin üzerine devrildi. Enkaz altında kalan genç kadını itfaiye ekipleri çıkardı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç kadının 18 gün önce evlendiği ortaya çıktı.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Tavas ilçesinde çöken bahçe duvarının altında kalan 25 yaşındaki Pınar İlkinci hayatını kaybetti. Olay dün öğleden sonra Horosanlı Köyü'nde yaşandı. Üretici M.T. tarladan hasat ettiği silajı evinin bahçe duvarı dibine yığmaya başladı.

Kepçenin yanlışlıkla duvara temas etmesi ile birlikte tonlarca silaj ve duvarı oluşturan taşlar oradan geçen İkinci'nin üzerine devrildi.

Enkaz altında kalan genç kadını önce olay yerindeki köylüler kurtarmaya çalıştı. Bu sırada itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

İtfaiye ekipleri vatandaşların da yardımı ile kısa süre içinde Pınar İkinci'yi enkaz altından kurtardı. Kanlar içindeki genç kadın Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Ağır yaralı olan İkinci tüm müdahalelere rağmen gece yarısı yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili olarak traktör sürücüsü M.T. gözaltına alındı. Şüphelinin daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Diğer yandan genç kadının 18 gün önce Ömer İlkinci ile evlendiği ortaya çıktı. Çiftten geriye sosyal medyada paylaştıkları düğün fotoğrafları kaldı.

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