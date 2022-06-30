Vali müftüye ‘Aşevine kurban bağışı toplamak caiz midir?’ diye sormuş

CHP'li Bolu Belediyesinin kurban bağışı toplamak için astığı afişlerin valilik tarafından toplatılmasına tepki gösteren Belediye Başkanı Tanju Özcan, Vali Erkan Kılıç'ın konuyu müftüye danıştığını söyledi.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bolu Valiliği tarafından alınan kararla, Bolu Belediyesi'nin Tanju Özcan başkanlığında 3 yıldır topladığı kurban bağışı ilanları billboardlardan toplatıldı. Afişlerin toplatılmasına tepki gösteren Belediye Başkanı Tanju Özcan, Vali Erkan Kılıç’ı keyfi karar almakla suçlayarak 3 yıldır aşevine kurban bağışı topladığını ve bununla ilgili olarak meclis kararı alındığını açıklayarak Vali Kılıç’ı halka eziyet eden “Bolu beyine” benzetti.

Valilikten yapılan açıklamada ise belediyenin bağış toplamak için izin almadığı için afişlerin toplatıldığını belirtildi. Kentle ilgili haftalık değerlendirmelerde bulunan Tanju Özcan, Vali Kılıç’ın gelecek yıl Bolu’da olup olmayacağını merak ettiğini söyledi.

VALİ, MÜFTÜYE DANIŞMIŞ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, konuyla ilgili Vali Erkan Kılıç'a mektup yazdığını ve ilgili evrakları da elden verildiğini dile getirdi. Vali Kılıç'ın konuyu müftüye danıştığını kaydeden Özcan,

“Sayın Valimiz, Bolu İl Müftüsü Sayın Ali Rıza Tahiroğlu'na ‘Aşevine kurban bağışı toplamak caiz midir?’ diye sormuş.

Müftümüz, aşevine toplanan bağışların dinen herhangi bir sakıncası olmadığını söylemiş. Allah kendisinden razı olsun. Evet, ihtiyaç sahiplerine gidiyor. O yüzden oraya bağış toplamanın dinen herhangi bir yanlışı yok.

Bağış konusunda müftüye soru soran valimize soruyorum. Müftü bey hukukçu mu? Müftülükten olumlu cevap gelmesine rağmen bize yine izin yazısı vermediler. İzinli veya izinsiz o kadar çok dernek, vakıf, cemaat yardım topluyor ki görüyorsunuz afişleri.

Sen onları bir tarafa bırakmışsın, Bolu Belediyesi’nin bağış hesabını yayınlamasını yasaklamışsın. Defalarca anlattım. Gelin inceleyin bakalım. Bizim topladığımız kurbanlar nereye gidiyor? Tek tek hesabını vermeye hazırız” diye konuştu.

BANKADAKİ BAĞIŞ HESABI BLOKE EDİLMİŞ

Vali Erkan Kılıç’ın hukuksuz davranışta bulunduğunu vurgulayan Tanju Özcan, her şeye rağmen kurban bağışı toplamaya devam edeceğini belirterek,

“Sayın Valimiz ayrıca bankadaki bağış hesabımıza da bloke koydurmuş. Bazı vatandaşlarımız hesaba para yatırmış ama geri dönmüş. O kadar çok cemaat, vakıf, tarikat var ki bağış toplayan. İçlerinde iyi niyetli olanlar var.

Ama bir de topladıkları kurbanları ne yaptıkları belli olmayan, devletin incelemediği Ensar vakfı gibi vakıflar var. Çocuklarımızı istismar eden. Bizde mesaj atıp vatandaşlarımızdan kurbanlarını belediyeye bağışlamalarını istedik. Bu cemaatlere bağış yapmayın dedik. 3 yıldır kırmızı et almıyoruz aşevine. Bazı vakıflar, cemaatler rahatsız oldu diye mi Sayın Vali bizi yasaklıyor. Bu uygulama sadece Bolu’da var. Zulme uğrayan tek belediye biziz. Bağış toplamının bir yolunu bulacağız ve fazla eti de kıyma yaparak yoksul vatandaşlarımıza dağıtacağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Özcan, Bolu halkından bağışlarını nereye hizmet ettiği belli olmayan cemaat ve tarikatlara değil, belediyeye yapmalarını istedi.

İlginizi Çekebilir Tanju Özcan: Cemaatlere kimsenin sesi çıkmazken belediyenin bağışına bloke konuldu