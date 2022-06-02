Validebağ Korusu’ndan çıkan yangınla ilgili dava düşürüldü

Üsküdar Validebağ Korusu'nda torpil atarak 80 metrekarelik alanda yangın çıkardığı gerekçesiyle hakkında 3 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle Gökhan Uyarer'in yargılandığı dava karara bağlandı.

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Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Gökhan Uyarer (47) ve avukatı katıldı.

Sanık avukatı mahkemenin ara kararında belirttiği ön ödeme şartını yerine getirdiklerini belirterek, “Davaya konu yerin orman veya tarihi sit alanı olduğuna dair herhangi bir bilgi elde edilememiştir. Olayda suç kastı yoktur, sanık sabıkasızdır. Müvekkilimizin beraatini aksi halde lehe olan hükümlerin uygulanmasını ve ayrıca ön ödeme nedeniyle dosyanın düşürülmesini talep ederiz” dedi.

ÖN ÖDEMEYİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, sanık hakkında ‘Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme’ suçundan dava açıldığını fakat eylemin ‘Taksirle yangına neden olma’ suçu kapsamında kaldığını kaydetti.

Bu suçun da ön ödemeye tabi olduğu belirtilen mütalaada, sanığın söz konusu ön ödemeyi yaptığı da vurgulanarak hakkındaki davanın düşürülmesi talep edildi.

DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık hakkındaki suçun ‘Taksirle yangına neden olma’ suçu kapsamında kaldığına kanaat getirdi. Sanığın ön ödeme ihtarına uyduğunu ve belirlenen miktarı ödediğini dikkate alan mahkeme, sanık hakkındaki davanın düşürülmesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede sanık Gökhan Uyarer’in oğlunun Youtube’dan torpil ile ilgili videolar izlediği, Uyarer’in de oğlunun merakını gidermek için 30 tane torpil alarak 12 Ağustos 2021’de Üsküdar Validebağ Korusu’na gittiği anlatılıyor.

Olay yerinde patlamayan bir torpil fitilinin etrafındaki otları tutuşturması sonucu yangın başladığı anlatılan iddianamede, Uyarer’in yangını ayağıyla söndürmeye çalıştığı ve başarılı olamayınca da olay yerinin yakınındaki özel güvenlik görevlisine haber verdiği belirtiliyor.

Olay yeri inceleme raporunda ise Validebağ Korusu’nda 70-80 metrekare alanın yandığı ifade ediliyor.

İddianamede Gökhan Uyarer’in “Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verme” suçundan 1 yıldan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor. (DHA)

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