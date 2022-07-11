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Van’da 5 ton 420 litre sahte içki ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda sahte olduğu belirlenen 5 ton 420 litre içki ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. 

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Van’da 5 ton 420 litre sahte içki ele geçirildi

İpekyolu ilçesinde bir evde kaçak içki üretildiğine dair istihbarat alan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, operasyon düzenledi.

Operasyonda evde bulunan 32 bidon içerisinde sahte olduğu belirlenen 5 ton 420 litre içki ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)

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