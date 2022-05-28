Van’da 8 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Van'ın Gevaş ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan göçmen kaçakçısı 8 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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İl jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti suçlarının engellenmesi, Van genelinde bu suçu organize eden şahısların tespiti ve yakalanması kapsamında çalışmalar yapıldı.

Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Gevaş ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçunu yüksek meblağlar karşılığında organize ettiği belirlenen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan B.A., N.A., A.E., M.C., E.A., N.A., Ö.A. ve M.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. (DHA)