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Van’da 8 organizatör tutuklandı

Van'da göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 12 kişiden 8’i tutuklandı.

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Van’da 8 organizatör tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde “Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti” yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 16-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan 5 ayrı operasyonda; 12 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 8 şahıs tutuklanmıştır. Göçmen Kaçakçılığı suçunda kullanılan 3 araca el konulmuştur” denildi. (İHA)

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