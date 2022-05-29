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Van’da arazide 28 kaçak göçmen yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde arazideki arama çalışmalarında Afganistan uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.

Yayınlanma: 14:42 - 29 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Van’da arazide 28 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları kapsamında Muradiye ilçesi kırsalında arama çalışması yaptı.

Arazideki aramalarda, ülkeye yasa dışı yollardan yaya olarak girdileri belirlenen ve geçerli hiçbir belgesi bulunmayan 28 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi’ne teslim edildi. (DHA)

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